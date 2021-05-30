{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики сообщили об опасном потеплении в нескольких регионах Сибири 31 мая

В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае температура воздуха поднимется примерно на 10 градусов и местами достигнет отметки в 33 градусов тепла

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Опасное потепление ожидает жителей Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края в понедельник. Дневная температура повысится примерно на 10 градусов и в отдельных регионах будет достигать 33 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Омской, Томской областях прогнозируется быстрое повышение температуры. В Омске 31 числа до 33 градусов тепла потеплеет, в Томской - до 25-30 градусов. Аналогичная ситуация будет в Новосибирской области - около 30 градусов, в Кемеровской области - 21-26 градусов тепла, в Алтайском крае - до 32 градусов", - сказал он.

По словам метеоролога, такое резкое повышение температуры представляет опасность: "Это очень опасное явление, так как очень резкое повышение температуры. Она за сутки на 10 градусов повысится".

Теги
РоссияАлтайский крайКемеровская областьНовосибирская областьОмская областьТомская областьВильфанд, Роман Менделевич
В Омске ликвидировали открытое горение на двух складах
Площадь пожара составила 5,5 тыс. кв. м
Читать полностью