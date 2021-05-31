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В Омске спустя сутки потушили возгорание двух складов и травы

Площадь пожара составила 5,5 тыс. кв. м

ОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Пожарные потушили в Омске возгорание двух складов и сухой травы площадью 5,5 тыс. квадратных метров, которое началось в воскресенье. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

"13:22 (10:22 мск) - ликвидация последствий пожара на ул. 2-й Солнечной", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 13:14 (10:14 мск). Прибывшие пожарные установили, что горят два склада площадью 150 кв. метров и 3 тыс. кв. метров и сухая трава. Общая площадь пожара составила 5,5 тыс. кв. метров. Была угроза перехода огня на два склада, расположенные рядом. Из зданий самостоятельно эвакуировались восемь человек. К тушению пожара были привлечены пожарный поезд, 105 человек личного состава и 21 единица техники. В 21:28 (18:28 мск) было ликвидировано открытое горение. Информации о пострадавших не поступало.

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