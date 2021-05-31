Полицейских в Красноярском крае подозревают в избиении и стрельбе по двум гражданам

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника уголовного розыска Шарыповского отдела полиции в Красноярском крае и оперуполномоченного этого же отдела. Полицейских подозревают в том, что они избили и обстреляли из травматического оружия двух человек. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"По материалам, поступившим из УФСБ по региону, возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего заместителя начальника ОУР МО МВД России "Шарыповский" и 35-летнего оперуполномоченного этого же отдела, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия")", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в Следственном комитете, полицейских подозревают в том, что они на служебном автомобиле вывезли двух жителей Шарыпово в безлюдное место, где избили их и обстреляли из травматического оружия. По информации регионального главка МВД, в отношении полицейских начата проверка.

Замначальника уголовного розыска арестован, оперуполномоченный отправлен под домашний арест.