Суд в Новосибирске арестовал полицейского, застрелившего молодого человека при задержании

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу сотрудника полиции, при задержании выстрелившего в голову молодому человеку, который позднее умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"В отношении полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий, судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

Она уточнила, что мужчина арестован на один месяц и 29 суток. По версии следствия, 28 мая 2021 года в вечернее время инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности. В указанный момент действиям сотрудникам ДПС начал препятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.

По версии СК, преодолевая оказываемое сопротивление и выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу. После чего подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет, взведя его в боевое положение и направляя в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы. 30 мая потерпевший скончался в медицинском учреждении.