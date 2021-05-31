Замдиректора компании в Красноярске предъявили обвинение после массового отравления водой

КРАСНОЯРСК, 31 мая. /ТАСС/. Первому заместителю генерального директора ООО "Краском", которое занимается водоснабжением жилых домов, предъявили обвинение по делу о массовом отравлении водой жителей Красноярска. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Зимой из-за употребления некачественной воды в Красноярске пострадали более 150 человек. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий").

"Установлена причастность к совершенному преступлению первого заместителя генерального директора ООО "Краском", ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, 28 января 2021 года на водозаборе "Гремячий лог" произошла аварийная ситуация, приведшая к временному прекращению подачи воды и снижению давления воды в магистральной сети питьевого водоснабжения на территории Октябрьского района Красноярска. В связи с низким уровнем воды в резервуаре чистой воды на водозаборе было ограничено водоснабжение в многоквартирных жилых домах на нескольких улицах. Обвиняемый был своевременно извещен о произошедшей аварийной ситуации, но после ремонта допустил подачу воды ненадлежащего качества потребителям, а после многочисленных жалоб жителей не прекратил ее подачу.