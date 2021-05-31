Праймериз в Туве выиграла действующий депутат Госдумы Лариса Шойгу

ТАСС, 31 мая. Победителем праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Тувы по партийному списку стала действующий депутат Госдумы Лариса Шойгу. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в региональном отделении партии "Единая Россия".

"Проголосовало 42 тыс. избирателей. [Первое место по спискам] - Лариса Шойгу. По округу - Айдын Сарыглар", - сказал собеседник агентства. Всего в Туве на право баллотироваться в Госдуму от "Единой России" по партийному списку и одномандатному округу претендовали 14 кандидатов.

Согласно опубликованным данным, Шойгу набрала более 39 тыс. голосов. На втором месте президент торгово-промышленной палаты республики Аяс Монге, на третьем - директор лицея №15 Кызыла Елена Берзина. Лидер голосования по Тувинскому одномандатному округу заместитель министра здравоохранения Тувы Сарыглар получил более 35 тыс. голосов.

Лариса Шойгу - действующий депутат Госдумы седьмого созыва, заместитель председателя комитета по контролю и регламенту.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатов от "Единой России" на выборах. Праймериз прошли по всей России с 24 по 30 мая. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.