Фигуранты дела о насилии над барнаульской школьницей не состояли на учете

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Фигуранты дела о насилии над школьницей из Барнаула воспитываются в благополучных семьях, на учете в органах профилактики не состоят. Об этом сообщил на пресс-конференции в понедельник замруководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Константин Мальцев.

На прошлой неделе в Алтайском крае возбудили два уголовных дела после насилия в отношении 11-летней девочки, совершенном сверстницами в заброшенном здании. Видеозапись с издевательствами над девочкой появилась в соцсетях.

"Все семьи фигурантов - среднестатистические, дети на учете в органах профилактики не состояли. Необходимость в заключении под стражу обусловлена дерзостью преступления, общественной значимостью. Кроме того, обвиняемая может воздействовать на свидетелей и очевидцев преступления. Со следователями она сотрудничает, своей вины не отрицает, ведет себя спокойно. В качестве мотива поясняет, что пострадавшая девочка была изгоем", - сказал Мальцев.

По его словам, в результате происшествия у пострадавшей девочки диагностированы кровоподтеки, синяки. Обследование ребенка на компьютерном томографе также показало наличие нарушений, требующих оценки. В настоящее время с пострадавшим ребенком работают психологи и педагоги. Мальцев отметил, что СК РФ готовит ходатайство о направлении ее в оздоровительные лагеря, специализирующиеся на психологическом восстановлении. В настоящее время она улетела с мамой в Санкт-Петербург, поездку организовал один из детских фондов региона на собранные в рамках благотворительности средства.

"Мы проверим, насколько Минобразования края, школа разбирались в ситуации и знали этих детей. Министр образования края тоже будет допрошен. Родители могут быть привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей", - подчеркнул Мальцев.