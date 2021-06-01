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На Байкале обезопасят участок популярной экотропы, на котором появились осыпи и обрушения

Работы проведут летом на участке от поселка Большие Коты до Большого Голоустного

ИРКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Пятикилометровый участок Большой Байкальской тропы - популярного туристического маршрута, проходящего вдоль озера Байкал, обустроят и укрепят в связи с тем, что передвигаться по нему стало небезопасно. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" (управляет Прибайкальским национальным парком) Денис Банщиков.

"Мы проводили обследования [тропы]. Есть обрушения, осыпи. В планах на участке от поселка Большие Коты до Большого Голоустного обустройство и расчистка пятикилометрового участка в районе Чаячьего утеса, организация подпорных стенок. В одном месте нужно убрать насыпь. Летом там работы планируется провести. Необходимо укрепить стенки, расчистить полотно тропы, обеспечить безопасность", - сказал Банщиков.

В начале тропы, на контрольно-пропускном пункте, сделают санитарную зону для туристов.

Тропа в связи с неудовлетворительным состоянием участка не закрыта для посещения, но туристов информируют о сложностях на маршруте. Для этого подготовили памятки и установят информационные стенды.

Большая Байкальская тропа является популярным туристическим маршрутом в Иркутской области. Протяженность обустроенной тропы составляет 54 км, она начинается в поселке Листвянка в 70 км от Иркутска, проходит через поселок Большие Коты до Большого Голоустного. Маршрут ежегодно посещают более 12 тыс. туристов. Он был продолжен и обустроен волонтерами. На маршруте сделаны пикниковые стоянки со столами, навесами, костровищами и навигация: столбики с указанием расстояния, информационные стенды, рассказывающие о достопримечательностях местности.

Байкал, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.

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