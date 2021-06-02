В Братске в Иркутской области эвакуировали 29 детских садов из-за угрозы взрыва

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Сообщения об угрозе взрыва поступили в 29 детских садов города Братск в Иркутской области, все дети эвакуированы. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"29 детских садов. Пришло сообщение [о минировании]. Работают службы - МЧС, силовики. Всех детей эвакуировали в близлежащие школы. Никто не пострадал. Плюс издали распоряжение о том, что во все остальные детские сады ограничен вход, а также ограничено посещение людьми оздоровительных лагерей, потому что вчера заезд был", - сказал собеседник агентства.

Письма поступили в детские сады по электронной почте. Их увидели заведующие.

Эвакуированных воспитанников обеспечат питанием. Родителей просят по возможности забрать детей домой, чтобы облегчить работу образовательных учреждений. Остальные сады продолжают работать в штатном режиме.