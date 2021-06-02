Два алтайских бизнесмена арестованы по делу об антисанитарии в частном доме престарелых

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Два предпринимателя из Рубцовска, организовавшие частный дом для престарелых, арестованы по делу о ненадлежащем уходе за постояльцами. По решению суда они взяты под стражу сроком на два месяца, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в среду.

"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения двум предпринимателям по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг пожилым людям, проживающим в частном доме для престарелых. Им предъявлено обвинение, они взяты под стражу на два месяца", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что постояльцев частного дома престарелых переселили в госучреждение.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). По данным следствия, с 2016 года предприниматели из Рубцовска поочередно оказывали услуги пожилым людям по проживанию в частном доме для престарелых, расположенном на улице Рихарда Зорге. Установлено, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в помещении не отвечает требованиям норм, постояльцы должным образом не обеспечены продуктами питания, предметами гигиены и надлежащим уходом.