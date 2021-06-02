Ценности и экспонаты эвакуировали с парохода-музея в Красноярске из-за паводка на Енисее

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Пароход-музей "Святитель Николай" в Красноярске, в числе пассажиров которого в конце XIX века были будущий император Николай II (1891 год) и Владимир Ленин (1897 год), приостановил работу из-за паводка на Енисее, экспонаты с него вывезены в хранилище. Об этом в среду ТАСС сообщила директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская.

В Красноярске подтоплена набережная Енисея, в среду мэрия ввела режим угрозы ЧС. Сегодня Красноярская ГЭС увеличит сбросы воды до 6 тыс. кубометров в секунду, и к пятнице - до 7 тыс. Это может серьезно осложнить паводковую обстановку в краевой столице и ее окрестностях, прогнозируются подтопления пониженных участков прибрежной территории.

"Согласовали все с министерством [культуры края], сейчас министр издал приказ, который позволяет нам прекратить деятельность музея-парохода "Святитель Николай" до окончания паводка и восстановления экспозиции. Мы разобрали все экспозиции, вывезли все экспонаты, вывезли все материальные ценности", - сказала Ярошевская.

Она отметила, что прием посетителей прекращен со 2 июня, экспонаты доставлены в хранилище главного корпуса краеведческого музея. Сам пароход установлен в доке на набережной Енисея, под ним планировалось благоустройство и были завезены материалы. "Он у нас закреплен на набережной, но испытания этих закреплений таким паводком не было", - сказала собеседница агентства.

"Святитель Николай" - уникальный памятник истории и техники, его корпус построен в 1886 году в Тюмени. Судно принадлежало известному сибирскому промышленнику Александру Сибирякову. На нем 1 июля 1891 года, возвращаясь из путешествия на Восток, совершил краткую поездку цесаревич Николай Романов, будущий последний император России Николай II. 30 апреля 1897 года Владимир Ленин и его соратники отправились на этом пароходе в Минусинск, следуя к месту ссылки.