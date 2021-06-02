В Братске загорелись два многоквартирных деревянных дома

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Крупный пожар в двух деревянных многоквартирных домах тушат в городе Братске Иркутской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"В городе Братске происходит ликвидация пожара в двух двухэтажных деревянных многоквартирных домах. Пострадавших нет. <…> Распространению огня на большую площадь способствовало усиление ветра и сухая погода", - говорится в сообщении.

Обстоятельства возгорания и площадь пожара уточняются.

На месте работают 39 человек и 15 единиц техники. Тушение осложняет отсутствие воды из-за отключения электроэнергии на насосной станции.