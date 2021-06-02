Число погибших на воде в Новосибирской области в 2020 году стало самым высоким за 10 лет

НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Число несчастных случаев на воде в 2020 году в Новосибирской области стало максимальным за последние 10 лет и достигло 89. Обстановку усугубила ранняя весна в регионе и противоэпидемиологические мероприятия, которые ограничили выезд жителей на отдых за рубеж, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС по региону Юрий Карпов.

"2020 год оказался очень сложным. Причиной была, конечно, пандемия, проходящая на территории всей России. Максимальное количество [несчастных случаев на воде] за 10 лет мы достигли в 2020 году, мы превысили все возможные нормы. У нас погибло за весь период 89 человек, из них 15 детей. Количество погибших детей в шесть раз превысило показатели прошлого года. В летний период у нас погибло 75 человек", - сказал Карпов.

Он пояснил, что большая часть несчастных случаев произошли в местах неорганизованного отдыха. Усугублению ситуации способствовала ранняя весна в Новосибирской области и пандемия. "Происшествия начались с того момента, как только у нас дети оказались не в школах, стали отсутствовать детские оздоровительные лагеря, закрылись большинство крупных магазинов, где население проводит свободное время. Стали закрыты границы, населению было некуда ехать, поэтому все потянулись на водные объекты области, которые находятся или рядом с домом, или на которые можно выехать", - добавил Карпов, отметив, что в этом году на водных объектах Новосибирской области происшествий и гибели людей не допущено.

Открытие пляжей в Новосибирской области, где с начала мая установилась жаркая погода, планируется только после 15 июня в связи долгим прохождением паводка. Всего планируется открыть 22 пляжа, шесть из которых находятся в Новосибирске.