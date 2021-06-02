Работы по проекту суворовского училища в Иркутске могут возобновиться через месяц

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Работы по созданию в Иркутске суворовского училища, остановленные из-за судебного иска общественников, могут возобновиться через месяц, а учебное заведение в таком случае можно будет открыть в сентябре 2022 года. Об этом в среду сообщил ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Суд 24 мая отказал общественникам, требовавшим признать объектами культурного наследия ряд сооружений бывшего юнкерского училища, на территории которого планируется создать суворовское училище. Истец может обжаловать решение в течение месяца после выхода мотивировочной части.

"Сейчас мы ждем, когда коллеги (истец - прим. ТАСС) смогут обратиться в вышестоящие органы. Месяц посмотрим, если все будет нормально, то мы включаемся активно в работу. <…> Я думаю, что с Министерством обороны составим график работ. Вообще Министерство обороны быстро строит. <…> Первая очередь должна была открыться в сентябре этого года, теперь уже в сентябре следующего", - сказал Кобзев.

Он отметил, что казармы, которые, по мнению общественников, должны получить статус объектов культурного наследия, разрушены и не подлежат восстановлению. Сооружения много лет стоят заброшенными, там неоднократно происходили пожары. По словам Кобзева, признавать их объектами культурного наследия и брать под государственную охрану стоило раньше, когда они были целы.

"Когда речь идет о коммерческих объектах, там споры допустимы, но, когда это связано с детьми, их проживанием круглосуточным, оно точно должно быть организовано не в объектах, которые полуразрушены", - отметил глава региона. Он сообщил, что Минобороны, изучив территорию бывшего юнкерского училища, решило сохранить и отреставрировать основной корпус, а все остальное отстраивать заново.

Общественная организация "В поле зрения", которая выступает за сохранение исторического наследия Иркутска, в январе подавала иск в суд, оспаривая один из приказов службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области. Это документ, который уточняет сведения об объекте культурного наследия регионального значения "Комплекс построек военной гимназии (кадетского училища) и юнкерского училища". Общественников не устроило, что из этого ансамбля в список охраняемых государством объектов власти не внесли некоторые сооружения, посчитав, что они не имеют исторической и культурной ценности.

Об училище

В 1894 году в Иркутске было открыто юнкерское училище. В истории образовательного учреждения было много реорганизаций. В 1931 году на его базе основали Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище (ИВВАИУ), которое готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали. Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находится в заброшенном состоянии, там регулярно происходят пожары. При этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения.

На базе ИВВАИУ было решено создать суворовское училище. Кобзев в августе 2020 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать строительство. Глава государства поручил Минобороны проработать этот вопрос, после чего было заявлено, что министерство намерено до 2022 года направить 6,4 млрд рублей на реализацию проекта. В 2020 году началась подготовка к строительству. В состав учебного заведения должны войти учебно-административный корпус, столовая, спальный корпус на 560 мест, медпункт, крытый спортивный комплекс, стадион с трибунами, гимнастическая площадка, плац. Училище планировалось открыть 1 сентября 2021 года.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.