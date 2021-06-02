Корпус лучевой терапии для онкоцентра построят в Барнауле до 2024 года

БАРНАУЛ, 2 июня. /ТАСС/. Корпус лучевой терапии построят в Барнауле для Алтайского краевого онкологического диспансера, сообщает пресс-служба правительства региона в среду. Новая площадка, где жители смогут получать современное лечение раковых опухолей, будет построена до конца 2024 года.

"Государственный специализированный проектный институт получил положительное заключение госэкспертизы на проектную документацию для строительства корпуса лучевой терапии. Это позволяет приступить к подготовке рабочей документации и началу строительно-монтажных работ. До конца 2024 года в Барнауле появится новая отдельная площадка, где жители края смогут получать современное лучевое лечение раковых опухолей. Новый радиологический корпус построят на лечебной базе диспансера на Змеиногорском тракте", - говорится в сообщении.

Сейчас лучевое лечение проводят на двух базах диспансера, размещенных в зданиях на улице Никитина и Змеиногорском тракте, что осложняет как работу врачей, так и условия пребывания в клинике самих пациентов, поскольку им приходится далеко ездить на процедуры. Новый современный корпус позволит сосредоточить весь технологический процесс лучевой терапии в одном месте и увеличить объемы оказания медицинской помощи онкобольным.

"Строительство даст возможность внедрить в регионе дополнительные методы лечения. В новом здании разместят два каньона для лучевых ускорителей, кабинеты для гипертермии и брахитерапии, рентгенотерапии, предлучевой подготовки на аппаратах компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Туда же переедут круглосуточные лучевые стационары на 50 коек, которые сейчас размещаются на двух клинических базах диспансера, а также дневной стационар, рассчитанный на лечение 90 пациентов в сутки", - подчеркивается в пресс-релизе.

Новые мощности позволят медикам облучать опухоли размером 1,5-2 см, избегая при этом серьезного повреждения окружающих здоровых тканей.

Ежегодно в Алтайском крае выявляют более 10 тыс. онкобольных. В крае отмечают дефицит возможностей для оперативного лечения таких пациентов, так как часть операций делается в старом корпусе онкодиспансера 1969 года постройки. Во время рабочего визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Алтай в марте 2021 года, губернатор региона Виктор Томенко попросил федеральной поддержки в финансировании проекта строительства хирургического корпуса для онкоцентра стоимостью 4 млрд рублей.