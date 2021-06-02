Проекты Ангаро-Енисейского региона могут получить господдержку в 10 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Инвестиционные проекты Ангаро-Енисейской макрорегиона, включающего в себя Красноярский край, Иркутскую область, Хакасию и Туву, могут получить федеральную поддержку в размере 10 млрд рублей в 2022 году. Об этом на встрече с губернатором края Александром Уссом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко.

Ангаро-Енисейский макрорегион обозначен в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. Также Красноярский край, Хакасия и Тува входят в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь". Он получил поддержку президента Владимира Путина. Сейчас в него входят 32 проекта с портфелем инвестиций около 2 трлн рублей. Ранее Иркутская область объявила о своем желании войти в проект.

"Проект развития Ангаро-Енисейского макрорегиона поддерживается правительством РФ в качестве приоритетного. Наша задача - в течение ближайших двух недель определить, какие проекты в 2022 году начнут получать федеральную поддержку, стартовый объем которой может достичь 10 млрд рублей", - заявил Онищенко. По его словам, финансирование проектов может быть продолжено и в последующие годы. "Обсуждается, будет ли это льготное кредитования, <…>или будет еще какое-то, вместе с госпрограмми", - отметил он.

В свою очередь губернатор края Александр Усс отметил, что совместная работа региона с ЦСР "позволит сделать наши проекты еще более реальными и воплотить их в жизнь в максимально короткие сроки".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.