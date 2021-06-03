Налоговые подразделения на Алтае заявили о намерении сократить более 350 сотрудников

БАРНАУЛ, 3 июня. /ТАСС/. Подразделения налоговой службы в пяти городах и ряде районов Алтайского края заявили о намерении сократить более 350 сотрудников. Всего службы занятости региона уведомили о планируемом высвобождении 1,3 тыс. сотрудников в ближайшие месяцы, сообщили ТАСС в региональном управлении по труду и занятости населения.

"Согласно мониторингу сведений об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников по состоянию на конец мая заявлено к высвобождению 1,3 тыс. человек. Наибольшая численность к сокращению заявлена в подразделениях Федеральной налоговой службы в городах и районах края - 357 человек в июне-июле 2021 года (сотрудники налоговых инспекций Барнаула, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода, Бийска, Павловского района и другие)", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что даже в случае официального заявления о планах высвобождения сотрудников в службу занятости за 3 месяца до события работодатель в большинстве случаев фактически трудоустраивает тех же работников на новые рабочие места.

"То есть на деле происходят организационно-штатные мероприятия, оптимизация, реструктуризация. Как правило, массового высвобождения не происходит", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, намерение о сокращении работников поступило и от "Форбанка". Из-за отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности АО планирует сократить 153 человека в июне 2021 года.

В прошлом году за аналогичный период в Алтайском крае было заявлено о планируемом высвобождении 3,3 тыс. человек.

О ситуации с безработицей в Алтайском крае

Всего в Алтайском крае насчитывается 25,4 тыс. зарегистрированных безработных жителей. Уровень зарегистрированной безработицы - 2,3 %. По сравнению с пиковыми значениями в сентябре прошлого года уровень безработицы снизился более чем в 1,5 раза.