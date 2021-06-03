Проект завода по производству витаминов под Новосибирском за 4,5 млрд рублей заморозили

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Проект создания завода по производству витаминов в Кольцове под Новосибирском стоимостью 4,5 млрд рублей заморозили из-за пандемии, сообщил в четверг ТАСС гендиректор компании - инициатора проекта "Микравита" Марат Хамзин.

В 2018 году в рамках площадки OpenBio сообщалось о проекте создания завода по производству витаминов А и D3 за 4,5 млрд рублей. Планировалось, что мощность производства составит около 2 тыс. тонн высокоактивных форм витаминов в год. Планировалось разместить предприятие на площадке в районе Кольцова.

"К сожалению, из-за пандемии проект оказался заморожен. Проект сложный, и в условиях пандемии возникло множество неизвестных составляющих в его реализации", - сказал Хамзин.

По его словам, были найдены заинтересованные инвесторы, но из-за пандемии "сбылись все заложенные в бизнес-план риски". Например, сырьем для производства являются субстанции витаминов, монополистом производства которых является Китай. За последний год это сырье выросло в цене в три-четыре раза.

Согласно изначальному плану, в 2021 году компания должна была получить участок в Кольцове, в 2022-2023 годах открыть производство в России и к 2024 году выйти на зарубежные рынки.