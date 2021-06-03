У депутата Заксобрания Новосибирской области Морозова проводятся обыски

ТАСС, 3 июня. Обыски проходят у депутата Законодательного собрания Новосибирской области и главы совета директоров ЗАО "Коченевская птицефабрика", одного из крупнейших подобных предприятий в региона, Александра Морозова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в четверг.

"[У него] проводятся обыски", - сказал собеседник агентства.

Александр Морозов - председатель комитета новосибирского Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам и заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" по агитационно-пропагандистской работе. Кроме этого, Морозов является председателем совета директором ЗАО "Коченевская птицефабрика", одного из крупнейших подобных предприятий в Новосибирской области. В середине мая Морозов сообщал ТАСС, что работа производственных цехов фабрики приостановлена. В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области ТАСС рассказали, что причиной приостановки производства могут быть внутренние экономические проблемы предприятия.