В Приангарье семьям из сгоревших многоквартирных домов предоставят муниципальное жилье

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Погорельцам в Братске Иркутской области, где сгорели два многоквартирных дома, предоставят жилье из муниципального фонда. Об этом в четверг сообщила пресс-служба администрации города.

"Уточняется информация по количеству муниципального жилья для его предоставления пострадавшим от пожара. Сегодня к рассмотрению предложено 40 вариантов адресов", - говорится в сообщении.

Сейчас погорельцы временно находятся у родственников и на дачах, отказавшись от мест в пункте временного размещения. Детям предложены места в загородных здравницах. Всего в двух сгоревших домах проживал 61 человек, в том числе 20 детей.

Объявлен сбор гуманитарной помощи для погорельцев, организован прием специалистами по восстановлению документов и получению мер социальной поддержки.

Прокуратура по факту пожара проводит проверку. Дознаватели выясняют причину возгорания.

Пожар начался днем 2 июня. С одного деревянного многоквартирного дома огонь перебросился на другой. Общая площадь пожара составила 900 кв. м. Погибших и травмированных нет.