Губернатор Омской области поручил мэру Омска решить проблему озеленения города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Мэрия Омска, который в 2020 году занял последнее место по озелененными пространствам среди всех российских городов-миллионников в индексе качества городской среды Минстроя РФ, по поручению губернатора региона Александра Буркова разработает в 2021 году программу озеленения, которая вернет Омску звание "города-сада". Об этом глава Омской области сообщил в четверг ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В последние годы жители Омска массово жалуются на массовые вырубки и варварское кронирование деревьев. По мнению общественников, именно снижение уровня озеленения сибирского города привело к возвращению пыльных бурь, для борьбы с которыми в советское время было высажено большое количество деревьев. В опубликованном Минстроем индексе качества городской среды за 2020 год Омск в графе "Озелененные пространства" набрал всего 18 баллов из 60, став последним по этому критерию среди всех городов-миллионников России.

"Омск в советские годы всегда называли "городом-садом". С учетом того, что прошел большой срок, многие деревья пришли в негодность, их приходится сегодня кронировать, убирать. Мною было дано поручение мэру Омска разработать программу озеленения города. Я думаю, в этом году мы ее примем, и в ближайшие два-три года мы должны провести массовое озеленение Омска, это в наших силах", - сказал Бурков.

Он отметил, что в эту работу будут вовлечены общественные организации и жители Омска. "Нам надо определяться с породами деревьев, с очередностью мест, где нужно озеленять. И здесь, думаю, сами граждане включатся в процесс вместе с общественными организациями", - добавил губернатор.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.