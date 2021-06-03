В Иркутской области ликвидировали возгорание большегруза

ИРКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Движение транспорта восстановлено в полном объеме на федеральной трассе Р-258 "Байкал" в Иркутской области после ликвидации возгорания большегруза с нефтепродуктами, который перевернулся в четверг. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Движение возобновлено", - говорится в сообщении. В экстренных службах ТАСС уточнили, что пожар ликвидирован.

Большегруз, перевозивший нефтепродукты, перевернулся из-за того, что его водитель не справился с управлением. Никто не пострадал. В результате аварии произошел разлив битума, его объем и ущерб природе устанавливаются. Во время поднятия большегруза произошло возгорание, в связи с чем на трассе в районе ДТП вводили реверсивное движение.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку по факту разлива. По информации ведомства, битум попал в лесной массив. Проверки также проводят прокуратура и СК.