Депутата заксобрания Новосибирской области задержали по делу о мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 3 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Морозов, возглавляющий комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, задержан по подозрению в мошенничестве на 15,9 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС источник в органах власти.

"Он задержан по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сообщил источник.

Источник пояснил, что данный эпизод имел место в период с 2019 по 2020 год, когда компания "Коченевский мясокомбинат" получила субсидию в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в размере 41 млн рублей. Деньги должны были пройти на строительство новых мощностей для компании, однако обязательства не были исполнены. Таким образом, был нанесен ущерб в размере 15,9 млн рублей.

Морозов - председатель комитета новосибирского Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам и заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" по агитационно-пропагандистской работе. Кроме того, Морозов является председателем совета директоров ЗАО "Коченевская птицефабрика" - одного из крупнейших предприятий отрасли в Новосибирской области. В середине мая Морозов сообщал ТАСС, что работа производственных цехов фабрики приостановлена. В Министерстве сельского хозяйства Новосибирской области ТАСС рассказали, что причиной приостановки производства могут быть внутренние экономические проблемы предприятия.