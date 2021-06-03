Духовой оркестр выступил на коньках на фестивале в Туве

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Духовой оркестр правительства Тувы имени Тимура Дулуша представил шоу на ледовых коньках на фестивале духовых оркестров "Фанфары в центре Азии - 2021". Об этом сообщили ТАСС в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

"Сегодня в рамках III Международного фестиваля духовых оркестров "Фанфары в центре Азии - 2021" на ледовом катке "Субедей" города Кызыла состоялся концерт Духового оркестра правительства Тувы имени Тимура Дулуша - "Музыка на льду". Оркестр выступил перед зрителями на коньках", - рассказали в дирекции.

"Первого июня мы совместно с ведущим музыкальным коллективом Вооруженных сил Российской Федерации - Центральным военным оркестром и оркестром суворовцев Московского военно-музыкального училища открыли тувинский фестиваль "Фанфары в центре Азии - 2021". Мы снова входим в нормальный ритм жизни. Оркестры очень этого ждали. Для музыканта, как для любого артиста, очень важны живые эмоции, поддержка зрителей в зале. Помимо конкурсных программ и концертов проходят круглые столы и творческие встречи", - процитировали в дирекции начальника Военно-оркестровой службы ВС РФ - главного военного дирижера генерал-майора Тимофея Маякина.

В этом году фестиваль посвящен 100-летию Тувинской Народной Республики. Его участниками стали стали хедлайнеры "Спасской башни" - Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова, а также Муниципальный концертный духовой оркестр Абакана, Военный оркестр 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), оркестр барабанщиков Кызылского президентского кадетского училища и Духовой оркестр правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша.

Гости фестиваля смогли увидеть музыкальные шествия творческих коллективов, конное дефиле, парад дирижеров и выступление сводных духовых оркестров. Фестиваль завершится 5 июня плац-концертом Центрального военного оркестра и Духового оркестра имени Тимура Дулуша в 55-й мотострелковой бригаде (горной).

Фестиваль проводится при поддержке правительства Тувы, Минобороны России, Министерства культуры РФ и Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах "Духовое общество им. Валерия Халилова".