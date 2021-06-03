Инфраструктуру для Амурского ГХК построят по дальневосточной концессии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Механизм дальневосточной концессии намерены применить для строительства инженерной инфраструктуры Амурского газохимического комплекса (АГХК). Соответствующее соглашение глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков и председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба министерства.

"Механизм дальневосточной концессии будет задействован для финансирования строительства объектов газоснабжения и водоснабжения, а также комплексных очистных сооружений, необходимых для обеспечения работы АГХК. Минвостокразвития России выступит концедентом и после ввода инфраструктурных объектов в эксплуатацию компенсирует концессионеру часть затрат на их строительство", - говорится в сообщении.

По словам Чекункова, концессия позволит привлечь частные инвестиции и синхронизировать создание инфраструктуры газохимического комплекса со строительством основных производственных мощностей. "Мы намерены тиражировать эту модель и в других дальневосточных и арктических регионах. Ее применение обеспечит реализацию большинства заявленных и многих перспективных проектов и позволит до 2024 года дополнительно привлечь до 500 млрд рублей в создание новой инфраструктуры", - отметил министр.

"Соглашение подтверждает взаимную заинтересованность СИБУРа и правительства в эффективной реализации инвестиционного проекта по строительству Амурского ГХК. Оно направлено на создание эффективных механизмов государственно-частного партнерства, а также достижения целей и задач государственной программы по развитию Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова Конова.

Усовершенствованный механизм государственно-частного партнерства (ГЧП), который Минвостокразвития РФ назвало арктической и дальневосточной концессиями, будет направлен на возведение объектов инфраструктуры и затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. В частности, новый механизм ГЧП задействуют при газификации Камчатки, а также для строительства инфраструктуры при освоении Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе и месторождения меди Удокан на севере Забайкалья.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.