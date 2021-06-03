В Иркутске со стрельбой задержали вооруженного дебошира, напавшего на полицейских

ТАСС, 3 июня. Полицейские задержали со стрельбой дебошира, который угрожал своей сожительнице и сотрудникам полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"На место происшествия прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Возле подъезда указанного дома их встретил правонарушитель, вооруженный несколькими ножами. Правоохранители потребовали от него прекратить агрессивные действия и положить ножи на землю. Однако мужчина отказался выполнить законные требования и направился в их сторону. Несмотря на то, что полицейские произвели предупредительный выстрел в воздух, мужчина набросился на одного из них. Сотрудники ППС были вынуждены стрелять по ногам нападавшего", - сказал собеседник агентства.

Как только дебошир был обезврежен, сотрудники вызвали на место происшествия бригаду медиков. Злоумышленника госпитализировали и оказали необходимую помощь.

По словам собеседника агентства, нападавшим оказался 44-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение ряда преступлений, в числе которых серия разбоев, грабеж, незаконный оборот оружия и наркотиков.

"В настоящее время проводится сбор материалов для направления в следственное управление СК РФ по Иркутской области для принятия процессуального решения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - заключил собеседник.