В Иркутской области прививки от коронавируса сделали 25% жителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Прививки от коронавируса в Иркутской области сделали 25% жителей, которым показана вакцинация (около 1 млн человек). Власти региона поставили задачу выйти на уровень в 40% по этому показателю к 1 июля, сообщил ТАСС в четверг губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Всего, по данным Росстата, в регионе проживают 2,37 млн человек.

"Сегодня в Иркутской области 25% населения (из числа тех, кому показана прививка - прим. ТАСС) прошли вакцинацию - это выше, чем в среднем по РФ. Мы поставили себе задачу к 1 июля выйти на уровень 40% населения", - сказал Кобзев.

Ранее в пресс-службе правительства области сообщали, что производители Приангарья предоставят скидку и подарки пожилым людям, сделавшим прививку от COVID-19. На сегодня, по данным регионального оперштаба, вакцинированы около 274 тыс. человек.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году - "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы малого и среднего предпринимательства, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.