Жители пяти населенных пунктов Иркутской области остались без света из-за аварии

ТАСС, 4 июня. Аварийное отключение электроснабжения произошло в пяти населенных пунктах на северо-востоке Иркутской области, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 06:10 (01:10 мск) 4 июня 2021 года произошло аварийное отключение в пяти населенных пунктах Мамско-Чуйского района. Без электроэнергии остаются 600 жилых домов, 18 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Бригады электриков уже приступили к ремонтным работам.

Население Мамско-Чуйского района составляет 3,6 тыс. человек.