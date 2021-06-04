Омский суд отклонил апелляцию на приговор бывшему главному приставу региона

ОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Омский областной суд подтвердил обвинительный приговор бывшему главному судебному приставу Омской области Владимиру Витруку, который за получение взятки и превышение полномочий был осужден на три года и один месяц колонии строгого режима. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

"Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда проверила законность и обоснованность приговора Центрального районного суда Омска в отношении бывшего руководителя регионального Управления Федеральной службы судебных приставов. Стороной защиты была подана апелляционная жалоба, в которой указывалось на невиновность осужденного и необходимость его оправдания. Омский областной суд, согласившись с позицией прокуратуры, отклонил жалобу и оставил приговор по существу без изменения", - говорится в сообщении. Приговор вступил в силу.

В конце декабря 2020 года омский суд приговорил Витрука к трем годам и одному месяцу колонии строгого режима. Он был признан виновным в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Суд установил, что в 2018 году бывший руководитель службы судебных приставов отдавал подчиненным указания затягивать сроки исполнения предусмотренных законом мер и не накладывать арест на имущество должника, в отношении которого было возбуждено более 130 исполнительных производств. В результате служба судебных приставов своевременно не исполнила вынесенные судебные решения.

Также Витрук получил через посредника взятку в размере 200 тыс. рублей за решение вопроса о возвращении должнику по исполнительному производству ранее изъятого автомобиля и снятии наложенных на транспортное средство ограничений.