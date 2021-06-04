В Новосибирске подали заявление о признании банкротом крупнейшего ретейлера

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск о банкротстве ООО "Торговый холдинг "Сибирский гигант", крупнейшей торговой сети региона, о продаже магазинов которой стало известно в апреле. Сумма исковых требований, предъявленных к ретейлеру компанией "Торгсиб", составляет почти 633,9 тыс. рублей, следует из данных картотеки арбитражного суда.

"Исковое заявление о признании должника банкротом ООО "Торгсиб". Сумма исковых требований - 633 869", - следует из данных арбитража.

В начале апреля власти Новосибирска подтвердили продажу одного из крупнейших продуктовых ретейлеров - торгового холдинга "Сибирский гигант", в управлении которого находились магазины "Мегас", "Гигант" и "Горожанка". Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталий Витухин отказался назвать компанию, которая стала новым владельцем магазинов, сославшись на коммерческую тайну. Однако он уточнил, что она основана в городе недалеко от Новосибирска, отметив, что работа торговых точек продолжится "под маркой другого предприятия".

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "Сибирский гигант" может быть продан томской группе компаний "Лама", которая развивает магазины под брендом голландской компании Spar. Компании-участники сделки ситуацию не комментировали.

"Сибирский гигант" основан в 1996 году, сеть насчитывает 24 магазина в четырех форматах - магазин, гипермаркет, супермаркет, универсам. Холдинг имеет собственный распределительный центр по алкогольной продукции.