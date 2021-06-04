В МВД заявили, что жена полицейского, застрелившего мужчину, не получала угроз

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Жена полицейского, который при задержании в Мошковском районе Новосибирской области непроизвольно выстрелил в голову молодому человеку, из-за чего тот умер в больнице, не получала угроз. Видеообращение, где она заявила о якобы поступавших угрозах, женщина сделала для привлечения внимания общественности к данной ситуации, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Утром в пятницу в сети появилось видео с женщиной, назвавшей себя женой арестованного полицейского. Женщина сообщила, что в ее адрес и в адрес ее близких поступили угрозы. Она попросила защитить ее и ее мужа от возможных посягательств на жизнь.

"В ряде СМИ и сети Интернет получила распространение информация о якобы поступающих угрозах в адрес семьи сотрудника ГИБДД Новосибирской области. Указанная информация не соответствует действительности. При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в ее адрес и в адрес ее родственников не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщала пресс-служба ГУ МВД по региону, инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требования об остановке не выполнил и продолжил движение. Сотрудники полиции начали преследование, автомобиль остановился у придорожной гостиницы, а ехавшие в нем мужчины попытались скрыться, полицейский смог задержать одного из них. Двое других вернулись и попытались оказать сотруднику полиции сопротивление.

Тогда один из полицейских достал табельное оружие, однако мужчины продолжили сопротивляться, в ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел в одного из сопротивлявшихся. 19-летний молодой человек был доставлен в медицинское учреждение, где умер, двух других доставили в отдел полиции. В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ч. 3 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ, суд заключил его под стражу.