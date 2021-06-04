Новосибирское оборонное предприятие опровергло сообщения о снижении зарплат сотрудников

НОВОСИБИРСК, 4 июня. /ТАСС/. Новосибирский НИИ электронных приборов, производящий изделия для оборонной промышленности, опроверг вышедшие ранее в СМИ сообщения о сокращении зарплат сотрудников и отсутствии заказов, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия в пятницу.

Ранее в СМИ появились сообщения об обращении рабочих НИИЭП к мэру Новосибирска и губернатору Новосибирской области по поводу сокращения заработной платы почти в два раза, а также отсутствия заказов у предприятия.

"Информация о сокращении зарплаты на предприятии не соответствует действительности. Научно-исследовательский институт электронных приборов - динамично развивающееся предприятие. В 2021 году запланировано и выполняется увеличение выпуска товарной продукции на 10% по отношению к 2020 году. Имеются заключенные долгосрочные договоры и подтвержденные заявки на поставки продукции до 2027 года", - сообщили на предприятии.

В пресс-службе отметили, что в НИИЭП проводится ежегодная индексация заработной платы, отсутствует задержка по ее выплате, а также по оплате налогов и сборов. На предприятии разработаны и действуют социальные программы поддержки персонала. "Сокращений сотрудников не проводится и не планируется. Идет планомерный набор специалистов", - пояснили на предприятии. В НИИ проходит проверка с участием представителей надзорных органов. На текущий момент информация о снижении зарплат не подтвердилась.

НИИЭП (бывший НИИ-48) является разработчиком систем ближней локации, бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для различных видов военной техники и широкого класса боеприпасов. НИИ принимал участие в разработке ракетных комплексов "Шторм", С-300В, "Тор", "Кинжал", "Искандер", "Смерч". АО "НИИЭП" управляется в концерне "Техмаш", который находится под управлением государственной корпорации "Ростех".