Предварительный ущерб от урагана в Туве составил 90 млн рублей

ТАСС, 7 июня. Ущерб от урагана, обрушившегося в субботу на Туву, по предварительным оценкам, составил 90 млн рублей. Об этом на совещании сообщил и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Аяс Хунай-оол.

От стихии пострадал город Шагонар, сообщалась, что сила ветра здесь достигала 38 метров в секунду. Были повреждены крыши зданий, машины, линии электропередачи.

"Проведена работа по обследованию объектов социального назначения: две школы, гимназия, строительный техникум, два детских сада, дом культуры, центральная кожунная (районная - прим. ТАСС) больница, многоквартирный жилой дом. Рабочей комиссией были зафиксированы повреждения объектов <...>. Предварительно могу озвучить, что ущерб составляет порядка 90 млн [рублей]", - сказал Хунай-оол.

В Улуг-Хемском районе, на территории которого находится Шагонар, был объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В пятницу в Туве было объявлено штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и дождем. Ветер со скоростью от 33 м/с по шкале Бофорта считается ураганом и способен нанести сильные разрушения.