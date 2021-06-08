Первую станцию "Городской электрички" в Новосибирске откроют во второй половине 2021 года

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Первая станция совместного проекта Западно-Сибирской железной дороги и правительства Новосибирской области "Городская электричка", предусматривающего строительство четырех железнодорожных станций и железнодорожного кольца между берегами Оби, начнет работу во второй половине 2021 года. Станция будет располагаться на левобережье Новосибирска возле микрорайона Пригородный простор, где живут больше 5 тыс. человек, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

"В целях подготовки курсирования электропоездов во втором полугодии 2021 года по маршруту Пригородный простор - Новосибирск Восточный на сегодняшний день завершено строительство остановочной платформы "Пригородный простор". Правительством Новосибирской области проводится работа по формированию единого тарифа на маршрут. Тариф планируется утвердить в июне 2021 года", - сказал Костылевский, добавив, что после этого начнется движение по новому направлению.

Министр пояснил, что протяженность маршрута составляет 23,6 км. По словам Костылевского, для организации движения не требуется приобретение новых поездов. Прогнозируемый пассажиропоток в первый месяц - 500 человек в день, затем он будет увеличиваться.

Глава Минтранса отметил, что последующее строительство железнодорожной инфраструктуры в рамках "Городской электрички" будет производиться только за счет РЖД, однако власти рассматривают также вероятность привлечения инфраструктурных кредитов на данный проект. "Возможность привлечения инфраструктурных кредитов (о которых заявлял президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию) будет определена после утверждения данных механизмов правительством РФ", - добавил собеседник агентства.

Проект "Городская электричка" направлен на развитие транспортной доступности левого берега Новосибирска за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. Проект не вошел в федеральную программу, как планировалось изначально, поэтому регион намеревается реализовать его вместе с РЖД самостоятельно.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценивал реализацию первого этапа "Городской электрички" в 600 млн рублей. Главное преимущество проекта - использование уже существующих железнодорожных путей, не требующих дополнительных затрат. По прогнозу ЗСЖД, который озвучивался ранее, после завершения строительства "Городской электрички" пассажиропоток должен вырасти на 11,5 млн человек.