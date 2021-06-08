В городе Тулуне уровень воды в реке Ие поднялся выше критического

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ие в городе Тулуне в Иркутской области превысил критическую отметку. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Река Ия, Тулун. Уровень воды на 12:00 (07:00 мск) - 732 см при критической отметке 730 см", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального главка МЧС сообщала, что в Тулуне и Тулунском районе уже частично подтопило три автомобильные дороги. Ожидается, что вода в ближайшее время продолжит прибывать. В Нижнеудинском районе прогнозируется превышение критических отметок в реке Уде. В зоне подтопления могут частично оказаться населенные пункты Октябрьский, Хоняки и Приудинск.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов были смыты потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун. В 2021 году в городе достроят дамбу.