В Тулуне Иркутской области уровень воды в реке опустился ниже критической отметки

ИРКУТСК, 9 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ие в городе Тулуне Иркутской области, где проходит паводок, опустился ниже критической отметки. Об этом в среду сообщила администрации города в своей группе во "ВКонтакте".

"По состоянию на 08:00 (03:00 мск) 9 июня [уровень реки] Ия, Тулун - 716 см", - указано в сообщении.

Критическая отметка составляет 730 см, уровень воды в реке во вторник поднимался до 749 см. При этом, как отметил мэр Тулуна Юрий Карих в обращении к жителям, "опасные явления - наводнение - наступают при отметке 8,5 м".

Из-за подтоплении в городе закрыта дорога в три садоводства. Во вторник укрепляли старую дамбу в местах, где вода прошла через сооружение. Центр города защищает новая дамба, которую начали строить после наводнения 2019 года и завершат в этом году.

Тулун сильно пострадал от паводков в 2019 году. Тогда наводнение коснулось восьми районов Иркутской области, где подтопило почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыло потоком воды.