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В Омске арестовали рассылавшего сообщения о "минировании" школьника

Задержанному одиннадцатикласснику предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, по решению Центрального районного суда города ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

ОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники УМВД по Омской области при поддержке регионального УФСБ установили и задержали ученика 11-го класса одной из омских школ, который весной этого года рассылал заведомо ложные сообщения о "минировании" соцобъектов. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы регионального УМВД Алексей Командыков. По решению суда подросток заключен под стражу.

"Сотрудниками омской полиции при активном участии и задействовании технических возможностей УФСБ России по Омской области в результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан автор рассылки нескольких десятков заведомо ложных сообщений о "минировании" социальных объектов и учебных заведений. Им оказался 17-летний одиннадцатиклассник одной из городских школ", - сказал Командыков.

По предварительным данным, подросток весной 2021 года направил в ряд организаций по электронной почте однотипные сообщения о "минировании". Все объекты были проверены, опасных предметов не было обнаружено. По фактам сообщений были возбуждены дела по статье УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Задержанному предъявлено обвинение в совершении четырех таких преступлений, по решению Центрального районного суда Омска ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Командыков отметил, что обвиняемый отрицательно характеризуется в школах, где обучался в последние годы. Значительную часть времени он проводил в интернете. При проведении следственных действий подросток пытался вывести из строя ноутбук, который использовался для рассылки сообщений.

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