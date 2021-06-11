"Дочка" "Норникеля" дополнительно выплатит почти 16 млн рублей представителям КМНС

НОРИЛЬСК, 11 июня. /ТАСС/. Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") дополнительно выплатит 15,8 млн рублей компенсации представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Красноярском крае из-за разлива в конце мая 2020 года нефтепродуктов под Норильском. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

В рамках первого этапа этнологической экспертизы последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, организованной Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и экспертным центром ПОРА, в первом полугодии 2021 года были выплачены компенсации общинам и семьям в размере свыше 175 млн руб. Их получили 695 человек.

"В результате дополнительного этапа приема и верификации списков общин для выплаты компенсаций утвержден перечень из семи общин и семей: Хуалээ Моу, Тугут, семья Барсуковых, Дикараку, Эльген, КФХ Бетту, Аймак - всего 63 человека. Эти общины не смогли своевременно подать заявки в первоначальный срок по разным причинам, включая работу в тундре, отсутствие связи и другие. Сумма выплат по дополнительному списку составит 15,8 млн руб. Выплаты осуществит владелец ТЭЦ-3 - АО "НТЭК". Заключение договоров стартует в июне 2021 года. На этом проведение этнологической экспертизы завершено", - сообщили в пресс-службе.

В ПОРА добавили, что компания "Норникель" также приняла список рекомендаций этноэкспертизы, полученный от председателей общин, который стал основой для пятилетней программы помощи представителям коренных малочисленных народов Таймыра в объеме 2 млрд рублей.

Ранее вице-президент компании "Норникель" Андрей Грачев сообщил ТАСС, что компания в течение пяти лет выделит 2 млрд рублей на поддержку КМНС на Таймыре.