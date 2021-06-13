В Хакасии прогнозируют затопление дачных участков из-за подъема воды в Енисее

ТАСС, 13 июня. Уровень воды на реке Енисей у села Подсинее в Хакасии в ближайшие два дня может повыситься до отметки 355-365 см, прогнозируется затопление пониженных участков местности, дачных участков Подсинего и Колягинских холмов, а также насосных станций, расположенных по берегам реки, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"13 - 14 июня уровень воды на реке Енисей у села Подсинее ожидается около 355-365 см. На реке Енисей на участке с. Подсинее - г. Абакан ожидается затопление пониженных участков местности, дачных участков "Подсинее", "Колягинские холмы", насосных станций, расположенных по берегам реки Енисей", - говорится в сообщении.

Уровень воды в Енисее по состоянию на 10 июня в районе села Подсинее составлял 339 см с ростом за сутки на 7 см. За минувшие три дня рост составил около 16-26 см. Ранее отмечалось, что "уровень начала подтопления" приусадебных участков местного садового товарищества составляет 360 см, самого села - 570 см.

20 мая в республике был введен режим ЧС из-за паводка. Тогда было подтоплено более 200 приусадебных участков, порядка 100 домов и около 350 дачных участков. Наблюдались переливы воды на автодорогах. Военные железнодорожники Центрального военного округа возводили и укрепляли дамбы.