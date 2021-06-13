В Красноярске приостановили работу пищеблока пришкольного лагеря после отравления детей

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили норовирусную инфекцию (острая кишечная инфекция) у детей, посещавших пришкольный лагерь средней школы №24 в Красноярске. Работа пищеблока организации приостановлена на 25 суток по решению суда, сообщили в воскресенье в Telegram-канале краевого управления Роспотребнадзора.

В начале июня местные СМИ сообщали о случаях отравления детей, посещавших пришкольный лагерь средней школы №24 в Красноярске. На симптомы отравления пожаловались как минимум пять детей.

"Напомним, по информации СМИ о возможном заболевании детей в пришкольном лагере управлением было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование. У детей, посещавших лагерь, была выявлена норовирусная инфекция. Материалы дела были направлены в суд. По результатам рассмотрения судом было назначено наказание в виде административного приостановления деятельности ООО "Развитие" в пищеблоке МАОУ "Средняя школа № 24" сроком на 25 суток", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в учреждении были зафиксированы нарушения требований санитарного законодательства, в том числе несоблюдение режимов обработки и дезинфекции оборудования и инвентаря. Организатором питания в школе выступало ООО "Развитие". Эта же организация выступала и организатором питания в школах Красноярска, где ранее произошли массовые отравления детей.