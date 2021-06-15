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Сообщения о минировании поступили в детские сады Новосибирска

Спецслужбы обследуют здания на предмет наличия взрывных устройств

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили во вторник утром в детские сады Новосибирска. На данный момент спецслужбы обследуют здания на предмет наличия взрывных устройств, говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании зданий детских садов города Новосибирска, поступивших 15 июня 2021 года. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности отправителей сообщений.

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