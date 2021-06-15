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Углеобогатительная фабрика "Березовская" загорелась в Кузбассе

Очевидцы опубликовали видеозапись пожара в соцсетях, на записи видно, что из окон здания идет густой дым

КЕМЕРОВО, 15 июня. /ТАСС/. Сигнал о возгорании на угольном предприятии в городе Березовском Кемеровской области поступил утром во вторник, пожарные выехали на место, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, пожар произошел в одном из цехов обогатительной угольной фабрики "Березовская". Очевидцы опубликовали видеозапись пожара в соцсетях, на записи видно, что из окон здания идет густой дым.

"Поступил сигнал о возгорании на угольном предприятии, на место выехали несколько отделений пожарной охраны", - сказали в МЧС, отметив, что информация о возгорании уточняется.

Центральная обогатительная фабрика "Березовская" входит в состав промышленно-металлургического холдинга. Предприятие ведет переработку коксующегося угля и выпускает концентрат для производства металлургического кокса. Крупнейшим потребителем фабрики является входящий в холдинг кемеровский завод "Кокс".

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