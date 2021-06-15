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Под Красноярском задержали подозреваемого в лжеминировании стадиона

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ)

КРАСНОЯРСК, 15 июня. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 46-летнего жителя Железногорска (Красноярский край), подозреваемого в лжеминировании местного стадиона "Труд" во время матча детской футбольной лиги. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Во время завершения открытого чемпионата детской футбольной лиги, проходившего на стадионе "Труд", в дежурную часть полиции поступило сообщение о звонке неизвестного мужчины, который сообщил, что в здании стадиона якобы находится предмет, представляющий угрозу жизни и здоровью граждан. На место происшествия незамедлительно выехали руководители экстренных служб города, следственно-оперативная группа МУ МВД и кинологи. С территории спортивного сооружения было эвакуировано 60 человек, в том числе 39 детей", - сообщили в ведомстве. В ходе обследования опасных предметов обнаружено не было.

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска во взаимодействии с ФСБ. Нетрезвый железногорец не смог объяснить причин, по которым он сообщил о ложном минировании стадиона. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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