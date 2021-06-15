В Омске выявили превышение в атмосфере ПДК фенола и сероводорода

ОМСК, 15 июня. /ТАСС/. Посты наблюдения и передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска в воскресенье и в понедельник выявили превышение в атмосфере предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола и сероводорода, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минприроды Омской области.

Местные жители пишут в соцсетях о резком химическом запахе в воздухе, некоторые пользователи жалуются на тошноту и головную боль.

"Информация о превышениях ПДК направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования", - сказали в областном Минприроды.

В пресс-службе отметили, что превышения ПДК фенола и сероводорода (до 1,63 ПДК) были выявлены 14 июня на автоматизированном посту наблюдений по ул. 4-я Поселковая. Эти же вещества в концентрации до 1,5 ПДК были выявлены днем ранее. В министерстве сообщили, что Обь-Иртышское УГМС объявило о наступлении в городе ночью 13 и 14 июня неблагоприятных метеоусловий первой степени.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала по итогам трех зимних месяцев "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.