Руководство угольной компании в Кузбассе призналось в уклонении от налогов

ТАСС, 15 июня. Угольный холдинг "Топпром" в Кузбассе, руководству которого в 2020 году было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов, погасил более 670 млн рублей сокрытых налогов на прибыль. Обвиняемые признали вину, а предприятием подана уточненная декларация, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что обвиняемыми по данному делу проходят совладелец "Топпрома" Николай Королев и гендиректор Владимир Честнейшин. По версии следствия, руководство компании путем фиктивного документооборота скрывало реальные доходы. Изначально в материалах дела фигурировали данные о неуплате 89 млн рублей налогов, но после экспертизы сумма увеличилась более чем в семь раз. "В рамках проведенной экспертизы уточнена сумма неуплаченных налогов, она составила порядка 676 млн рублей за период 2014-2019 годов. Вину Королев и Честнейшин по предъявленному обвинению признали, сдали уточненные декларации по налогу на прибыль на сумму 676 млн за 2019 год. В настоящий момент сумма в размере 676 млн рублей оплачена", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, предприятию также начислена пеня в размере 57 млн рублей, она погашена в полном объеме. Решается вопрос о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.

Данное уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, где фигурирует "Топпром", не единственное. В начале июня стало известно о возбуждении дела в отношении аффилированной с "Топпром" частной фирмы "Статум", которую владелец холдинга создал для перепродажи угля подконтрольным организациям по заниженным ценам. В результате, как полагает следствие, было сокрыто не менее 47 млн рублей налогов, точная сумма будет установлена после экспертизы.

Уголовные дела "Топпрома"

В состав холдинга "Топпром" в Кузбассе входят шахта "Юбилейная" и обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто". В настоящий момент известно о нескольких уголовных делах, обвиняемыми по которым проходят топ-менеджеры и собственник "Топпрома".

В середине апреля прошлого года сообщалось об аресте гендиректора "Топпрома" Владимира Честнейшина, его обвиняют в коммерческом подкупе импортеров из Польши, которым он предлагал за вознаграждение в $5 тыс. закупать уголь по завышенной цене.

В июле прошлого года по уголовному делу об уклонении "Топпрома" от уплаты налогов было предъявлено обвинение собственнику компании Королеву и гендиректору Честнейшину. Позднее правоохранители выявили факт дачи взятки за получение квот на экспорт угля, что легло в основу еще одного уголовного дела в отношении Королева как взяткодателя и Честнейшина как посредника при передаче денег. Также Королев и директор обогатительной фабрики "Щедрухинская" Евгений Гречуха являются фигурантами возбужденного весной 2021 года уголовного дела о преднамеренном банкротстве предприятия с целью уклонения от уплаты крупного штрафа за загрязнение почвы.