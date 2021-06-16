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Уровень Большого Енисея в районе Кызыла упал ниже критической отметки

Также на 28 см, до 454 см, упал уровень воды в Малом Енисее

ТАСС, 16 июня. Уровень воды в Большом Енисее в районе тувинской столицы за сутки упал на 14 см и стал ниже критической отметки, сообщила в среду мэрия Кызыла на своей странице "ВКонтакте".

"По состоянию на 08:00 часов (04:00 мск) утра 16 июня изменения уровня воды: Большой Енисей 579 см (минус 14) при критической отметке 590 см", - говорится в сообщении.

Также на 28 см, до 454 см, упал уровень воды в Малом Енисее. Критический уровень в реке 435 см.

Критический уровень в реках в районе тувинской столицы был превышен 7 июня. Было подтоплено несколько дачных обществ в Кызыле и в Кызыльском районе. В Кызыле действует режим ЧС.

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