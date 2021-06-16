В Омской области посевы кормовых культур из-за прошлогодней засухи увеличат на 25%

ОМСК, 16 июня. /ТАСС/. Площадь посевов кормовых культур в Омской области будет увеличена в этом году почти на четверть для возобновления запасов кормов для животных, которые были истощены из-за засухи в 2020 году. Об этом сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Дрофа.

"Кормовые культуры высеиваются в течение всего летнего периода, на эту дату пока посеяно более 280 тыс. га. В целом же для возобновления полуторагодовалого запаса кормов, который был исчерпан в прошлом году в связи с засухой, общую площадь кормовых культур планируется увеличить на 25% до 550 тыс. га", - сказал Дрофа.

По его словам, в прошлом году из-за засухи в регионе было заготовлено в среднем 28,8 центнеров кормов на условную единицу скота при норме заготовки 30-35 центнеров. "Сильнее всего пострадали степные районы области, некоторым хозяйствам пришлось приобретать корма в северных районах, где ситуация сложилась более-менее благоприятно", - пояснил министр.

Он добавил, что аграриям также предстоит усилить работу по повышению питательности кормов. Сделать это можно в первую очередь за счет их заготовки в оптимальные фазы вегетации, когда растения имеют максимальную питательную ценность.

От сильной засухи летом 2020 года на территории Омской области погибло 65 тыс. га и пострадало более 460 тыс. га посевов. В регионе вводился режим ЧС. По прямым затратам омские аграрии понесли ущерб на сумму около 290 млн рублей, еще в 6 млрд рублей оценивается недобор урожая.

На начало 2021 года в Омской области насчитывалось 350,2 тыс. голов крупного рогатого скота, 359,8 тыс. свиней, 218,6 тыс. овец и коз и 5,33 млн голов птицы. При этом в регионе было произведено 618 тыс. тонн молока, 151,8 тыс. тонн мяса и 637,7 млн шт. яиц. Омская область полностью обеспечивает свое население всеми этими видами продуктов.