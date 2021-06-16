Второй центр культурного развития в Бурятии построят в 2023 году в Бабушкине

УЛАН-УДЭ, 16 июня. /ТАСС/. Центр культурного развития создадут в 2023 году в городе Бабушкине в Бурятии, это будет второй такой центр после открывшегося в 2020 году в поселке Саган-Нур. Об этом сообщили в среду в пресс-службе республиканского министерства культуры.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании культурных центров на Дальнем Востоке. Центры культурного развития - это новый формат досуговых учреждений, их отличие от привычных домов культуры - многофункциональность и современный подход к организации пространства.

"В прошлом году открыт первый центр культурного развития - в поселке Саган-Нур в Мухоршибирском районе. В 2023 году планируется строительство центра культурного развития в городе Бабушкине, будет выделена субсидия из федерального бюджета - 73,7 млн рублей. Проектно-сметная документация для этого объекта взята у Магаданской области, как региона, наиболее близкого по климатическим и другим условиям", - сообщили в министерстве.

В новом центре культурного развития будет работать Дом культуры со зрительским залом на 200 посадочных мест, библиотека, помещения для творческих кружков. "В настоящее время Дом культуры в Бабушкине находится в приспособленном помещении, а библиотека - в здании местной администрации", - пояснили в пресс-службе.

Также в планах создать подобные центры в городе Кяхте, который находится рядом с российско-монгольской границей и известен тем, что расположен на туристическом маршруте "Великий чайный путь". Кроме того, в планах построить центр культурного развития в селе Кырен - это административный центр Тункинского района, известного курортами, множеством целебных источников и горных маршрутов.

Центры культурного развития - новый формат досуговых учреждений для всей семьи. Здесь могут проходить выставки и кинопоказы, работать студии и кружки, выступать с гастролями артисты из других регионов страны. От привычных домов культуры их отличает многофункциональность и современный подход к организации пространства. Работа по созданию центров культурного развития отвечает целям национального проекта "Культура".