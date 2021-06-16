Следствие проверяет информацию об обнаружении тел в гараже в Забайкалье

ТАСС, 16 июня. Следствие в Забайкалье проверяет информацию о том, что в гараже в городе Могоче обнаружены тела людей, сообщила в среду пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

"16 июня 2021 года в средствах массовой информации опубликованы сведения, подкрепленные видеозаписью, об обнаружении в заброшенном гараже около морга больницы в городе Могоче тел людей. <...>. По данному факту и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Алексеем Вольным назначена процессуальная проверка. Следователи проведут осмотр места обнаружения тел, а также иные необходимые мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Служебную проверку по факту появившихся в интернете сообщений о ненадлежащем хранении тел проводит также региональное Министерство здравоохранения. Глава Могочинского района Анатолий Сорокотягин сообщил ТАСС, что сложная ситуация возникла из-за отсутствия в городе морга. "К сожалению, [в Могоче] морга нет, есть место для хранения [усопших], мы пользуемся услугами морга, который находится в Чернышевске, параллельно решается вопрос о строительстве морга в городе Могоча. Земельный участок отведен, проектно-сметной документацией занимается у нас Минздрав", - сказал собеседник агентства.

Проверку распространенных в социальных сетях и средствах массовой информации сообщений о хранении тел умерших в неприспособленных помещениях при районной больнице организовала также Могочинская межрайонная прокуратура. "В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение органами здравоохранения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и иных требований, предъявляемых к деятельности морга", - сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Уточняется, что в начале года прокуратура уже проводила проверку по обращению главы городского поселения Ключевское об отсутствии морга в районном центре, здание морга не работает с 1 июля 2020 года из-за несоответствия санитарным и лицензионным требованиям. В феврале прокуратура предъявила в Могочинский районный суд иск к региональным органам здравоохранения о понуждении обеспечить деятельность морга в соответствии с требованиями законодательства. "В апреле суд удовлетворил требования прокурора и обязал ответчиков организовать надлежащую работу морга в районном центре в срок до 1 июня 2021 года. Вместе с тем указанное решение в законную силу не вступило и обжаловано ответчиком в апелляционную инстанцию Забайкальского краевого суда, где находится в настоящее время на рассмотрении", - сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкалья.

Город Могоча находится на северо-востоке Забайкальского края, примерно в 550 км от Читы. Это административный центр Могочинского района и крупная железнодорожная станция Транссибирской магистрали. В Могоче проживают около 13 тыс. человек.