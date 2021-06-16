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Власти Хакасии предупредили о возможной задержке выплат бюджетникам аванса за июнь

По словам властей региона, она может составить до 10 дней

ТАСС, 16 июня. Задержки выплаты аванса бюджетникам возможны в июне в Хакасии из-за высокой нагрузки на республиканский бюджет в связи с массовым выходом в отпуск работников сферы образования. Об этом в среду говорится в сообщении республиканского Минфина.

"В Хакасии возможна задержка аванса за июнь - от трех до 10 дней. Это связано с большой нагрузкой на республиканский бюджет: аванс совпадает с массовым выходом в отпуск работников образовательной сферы. Одновременная выплата зарплаты и отпускных для педагогов увеличивает расходы в этом месяце практически в два раза", - говорится в сообщении.

Также, в соответствии с правилами проведения в 2017 году реструктуризации задолженности субъектов по бюджетным кредитам перед РФ, Хакасии необходимо провести досрочный возврат 706 млн рублей до 1 июля 2021 года. Эти обстоятельства были учтены при формировании республиканского бюджета на 2021 год.

Власти республики обратились в Минфин РФ с просьбой выделить дотацию для своевременной выплаты аванса и отпускных бюджетникам. Окончательно о сроках выплаты аванса станет известно после того, как на федеральном уровне будет принято соответствующее решение. В Минфине подчеркнули, что возможно задержки выплат удастся избежать.

Бюджет Хакасии на 2021 год был принят в конце декабря 2020 года с доходами в размере 36,787 млрд рублей, расходами - 41,367 млрд рублей, дефицит, таким образом, составил 4,58 млрд рублей. В конце марта Верховный суд Хакасии удовлетворил иск региональной прокуратуры и признал бюджет Хакасии на 2021 год и плановый период на 2022-2023 годы противоречащим федеральному законодательству из-за превышения дефицитом предельного норматива в 15% налоговых и неналоговых доходов республики, установленных в Бюджетном кодексе РФ. В конце мая Минфин республики направил в республиканский парламент (Верховный совет) проект закона о внесении изменений в республиканский бюджет 2021 года, предусматривающий сокращение расходов на 4,5 млрд рублей при дефиците бюджета около 4,6 млрд рублей.

Тогда в правительстве отмечали, что 70% расходной части бюджета составляют заработная плата, социальные выплаты и расходы на оплату обязательного медицинского страхования безработных. Для приведения дефицита бюджета в соответствие с Бюджетным кодексом предлагается сократить расходы, связанные в том числе с оплатой труда бюджетников. При этом в правительстве заверили, что размер зарплат и пособий не сократится, но лимиты выплат определены только до 1 октября 2021 года. Для недопущения задержек зарплат власти региона просят Минфин РФ предоставить дотации на покрытие бюджетного дефицита.

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